З Белгорода на Ізюм ворог виконав авіаналіт: чому росіянам довелось відступити

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, яка ситуація на Харківщині станом на 9 березня.

Згідно з інформацією, приблизно о 21.25 відбувся авіаналіт винищувачів противника. Відбувався він з міста Белгород на Ізюм.

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Проте завдяки злагодженим діям підрозділів Протиповітряної оборони Збройних сил України, літаки відступили та взяли зворотний курс.

При цьому важливо зазначити, що втрат серед особового складу ЗСУ – немає.

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