У Києві чоловік святкував реєстрацію Bentley Bentayga та розбив його вщент, – ЗМІ

Власник суперлюксового позашляховика Bentley Bentayga розбив його на другий день після купівлі. У ЗМІ зазначають, що він був у стані алкогольного сп'яніння, святкуючи покупку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на "Телеграф".

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ДТП з люксовим позашляховиком у Києві

У ЗМІ повідомляють, що ДТП сталася в ніч проти 6 липня на Жуковому острові після 23:00. За словами співрозмовників видання, двоє чоловіків святкували покупку в пляжному клубі Mayachok.

Святкування, судячи з усього, вдалося на славу, бо, за словами очевидця, чоловіки сіли за кермо, попередньо, в стані дуже сильного алкогольного сп'яніння. Разом з ними в машині знаходилися дівчата та собачка. Поїздка у нетверезому стані тривала недовго і закінчилася в кюветі,

– пишуть у "Телеграфі".

ДТП з Bentley Bentayga в Києві: дивіться фото "Телеграф"

Інформатор зазначив, що водій не впорався з керуванням, зніс трухляве дерево та перекинувся. На щастя, ніхто не отримав важкі поранення. "Чого не скажеш про автомобіль – на ньому не залишилося живого місця. І це лише через день після реєстрації", – наголосили ЗМІ.

Зверніть увагу! Bentley Bentayga – це середньорозмірний кросовер сегмента "суперлюкс", що випускається британською компанією Bentley Motors з 2015 року, а в Україні його вартість стартує від 17 мільйонів гривень за базову комплектацію.

"Реєстрація, до речі, настільки свіжа, що держномер навіть ще не б'ється по базах", – підкреслив "Телеграф".