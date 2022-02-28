Бердянськ тимчасово окупували російські військові

Російські військові окупували Бердянський район. Ворожу техніку помітили вже у різних громадах.

Яка ситуація у Бердянську

У громадах періодично з'являються проблеми зі зв'язком. Частина комунальних служб працює, водночас міський транспорт зупинився.

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З вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про рейди окупантів по будинках в пошуках телефонів.

Під час операції з захоплення міста загинув один чоловіків, а ще один – постраждав. Обидва – охоронці підприємства "Бердянські жниварки".

Бердянський відділ поліції розформатували. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами,

– розповіли в ОДА.

Впродовж ночі місцеві мешканці фіксували переміщення ворожої техніки містом. Зранку в Осипенківській громаді також почався рух.

Зауважимо, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що ворогу вдалося тимчасово окупувати Бердянськ, оскільки там не було наших військових. Місто захопило російське угруповання, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь.

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