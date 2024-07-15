"Росіянами керує страх": що відбувається в окупованому Бердянську

Життя у Бердянську, яке понад 2 роки перебуває в окупації, ніби зупинилося. Колись курортне містечко сьогодні пустує, вокзал закритий, а люди не хочуть виходити з домівок.

Ніякого розвитку в місті немає, воно зайшло в стан депресії та стагнації. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, додавши, що ситуація нагадує 70 – 80 роки минулого століття, коли цілі галузі, інфраструктура не працювали.

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Як живуть українці під окупацією

Це вже третій курортний сезон, який не відбудеться через російську окупацію. Зараз вулиці у Бердянську пусті, туристів немає, а курортна сфера взагалі не працює.

Навкруги ворог, небезпека, незаконні ув'язнення, затримання і тортури. Через це люди, які підтримують Україну, намагаються не виходити з дому без потреби. Вони можуть тижнями чекати. І це відбувається у колись російськомовному Бердянську,

– зауважив Віктор Дудукалов.

Своїм спротивом місто показало, що є українським, тому справжній розвиток та повернення до нормального життя можливі тільки після деокупації.

Як поводяться росіяни

Є інформація, що вони активно забирають у місцевих мисливські рушниці, щоб нібито полювати на дрони. Насправді з перших днів окупації загарбники перевіряли населення на наявність зброї. Це було чи не найголовнішим питанням.

Очевидно, що мисливські рушниці не є найефективнішим засобом боротьби з дронами. Тому під таким приводом ворог може просто шукати можливості вкотре перевірити будинки українців.

Росіяни бояться місцевого населення, тому що коли почалася окупація, саме з мисливських рушниць небайдужі громадяни вночі ходили й відстрілювали патрулі окупантів. Перші з них були вбиті саме з мисливських рушниць,

– розповів Віктор Дудукалов.

Відтак людей затримували, піддавали тортурам. Але загарбники досі бояться місцевих, спротиву, диверсій. Через це не залишають людям ніякої свободи. Вони можуть о 5 ранку увірватися у квартиру та обшукати все.

"А якщо немає показників, то зброю і вибухівку приносять з собою, щоб потім показати, що українці нібито все це зберігають. Тому страх – це перше, що керує окупантами", – наголосив заступник голови Бердянської районної ради.