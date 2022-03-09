У Бердянську окупанти розповсюджують фейки про українську владу

Окупанти надалі поширюють фейки про українмьку владу. Зараз пропагандисти намагаються зробити це в Бердянську.

Таким чином окупанти намагаються посіяти паніку серед населення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 9 березня.

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У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави,

– мовиться в повідомленні.

До слова, окупанти поширюють багато фейків ще з початку війни. Зокрема, нещодавно українців застерігали від можливого фейку про "капітуляцію" України.

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