У Бердянську окупанти розповсюджують фейки про українську владу
9 березня 2022 , 07:16Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Окупанти надалі поширюють фейки про українмьку владу. Зараз пропагандисти намагаються зробити це в Бердянську.
Таким чином окупанти намагаються посіяти паніку серед населення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 9 березня.
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У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави,
– мовиться в повідомленні.
До слова, окупанти поширюють багато фейків ще з початку війни. Зокрема, нещодавно українців застерігали від можливого фейку про "капітуляцію" України.