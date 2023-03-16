Місцеві телеграм-канали пишуть, що інцидент трапився увечері 15 березня. Пожежа трапилася на Косі у Бердянську на вулиці Ратманова, інформує 24 Канал.

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Відпочивальний комплекс згорів ущент

У відпочивальному комплексі сталася пожежа – загорівся гостьовий комплекс із трактиром. Станом на зараз, причини займання невідомі. Бердянські партизани повідомляють, що цей комплекс був одним з улюблених місць окупантів. Вороги часто приїздили сюди на відпочинок.



Комплекс "Світлана" до окупації / Фото із соцмереж

За словами окупантів, під час пожежі ніхто не постраждав. Проте місцеві жителі заявляють, що "гвинтокрили сполошилися та літали весь вечір".

Дивіться на карті, де розташований комплекс:

Власницею відпочиванкового комплексу є відома у місті Бердянську підприємиця Світлана Воробйова. Її заклади продовжили працювати в окупації. Довгий час Воробйова також була депутаткою міськради, балотувалася до Верховної Ради 8-го скликання.

Більше фото з місця події у каруселі / Фото з місцевих телеграм-каналів:

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