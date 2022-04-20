Бережіть халупи від вогню, – ДСНС влучно відповіла МЧС Росії на істерику щодо ядерного удару

Російські відомства поширюють фейки про те, що нібито на Великдень Захід може застосувати проти них ядерну зброю. В Україні вже відповіли на це.

У МЧС Росії зазначили, що на свята НАТО можуть завдати "зустрічний ядерний удар". Тому людей закликали облаштувати свої підвали та бомбосховища так, щоб у них можна було жити.

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Далі МЧСники буцімто їх навіть перевірятимуть.

ДСНС України іронічно порадила російській службі не курити траву, коли вони приїжджають на виклики про її гасіння. Адже тоді "народжуються" такі істеричні заяви.

Радимо вам посилити роз'яснювальну роботу у житловому секторі, куди ваші солдати повідправляли крадену в Україні побутову техніку. Краще публікуйте до тих крадених пральних машинок, телевізорів та жіночих фенів інструкції та випустіть рекомендації про те, як під'єднати техніку до ваших старих проводок і не згоріти всім "посёлком",

– наголосили рятувальники.

Вони закликали МЧСників не боятися НАТО, а боятися Бога. Адже відповідь на їхні злочини торкнеться усіх майбутніх поколінь.

Також ДСНС порадила росіянам краще берегти свої халупи від вогню й хоч іноді їх ремонтувати. Також наші рятувальники опублікували фото занедбаного російського села.

До теми дивіться відео про те, що окупанти скинули потужну бомбу біля "Азовсталі":