Сили оборони звільнили ще один населений пункт на Дніпропетровщині
Українські військові продовжують просуватися на фронті, зокрема в Дніпропетровській області. Там вдалося взяти під повний контроль населений пункт Березове.
Про це повідомили в 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді ДШВ ЗСУ.
Що відомо про відбиття Березового?
У ЗСУ 26 березня поінформували, що підрозділи 95-ї бригади змогли просунутися на Дніпропетровщині. Українські бійці встановили контроль над населеним пунктом Березове.
Зауважте! Росіяни окупували Березове у жовтні 2025 року. Село розташовується у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі. Там, де заходять підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, противник зазнає колосальних втрат, або залишається в українській землі назавжди,
– наголосили в 95-й бригаді.
До слова, на Олександрівському напрямку ЗСУ ведуть контрнаступ, під час якого вже вдалося звільнити 9 населених пунктів.
Що відбувається на інших напрямках фронту?
За оцінками Інституту вивчення війни, українські сили майже повністю вибили російські війська з Куп'янська, натомість росіяни звинувачують своє командування у недостовірних звітах.
Зі свого боку окупанти вдарили авіабомбою по греблі на Сіверському Дінці біля Райгородка на Донеччині, використавши дві бомби, через це рівень води суттєво впав.
Зазначимо й те, що протягом тижня окупанти намагалися посилити наступи на різних ділянках, але зазнали значних втрат. Також фіксуються спроби просування російських сил у Харківській та Сумській областях від кордону.