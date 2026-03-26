Сили оборони звільнили ще один населений пункт на Дніпропетровщині

Українські військові продовжують просуватися на фронті, зокрема в Дніпропетровській області. Там вдалося взяти під повний контроль населений пункт Березове.

Про це повідомили в 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді ДШВ ЗСУ.

Що відомо про відбиття Березового?

У ЗСУ 26 березня поінформували, що підрозділи 95-ї бригади змогли просунутися на Дніпропетровщині. Українські бійці встановили контроль над населеним пунктом Березове.

Зауважте! Росіяни окупували Березове у жовтні 2025 року. Село розташовується у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі. Там, де заходять підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, противник зазнає колосальних втрат, або залишається в українській землі назавжди,

– наголосили в 95-й бригаді.

До слова, на Олександрівському напрямку ЗСУ ведуть контрнаступ, під час якого вже вдалося звільнити 9 населених пунктів.

