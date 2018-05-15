Березюк пояснив, чому, насправді, у ВРУ так бояться виборчої реформи

За виборчою системою, встановленою за часів Януковича, у закриті списки вносили "зручних" людей, васалів олігархів, які потім грабували бюджетні кошти.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

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"Сьогоднішня політична система, зокрема політична система вибору є системою політичної корупції. Оліграхи так дбають, щоб отримати місце в парламенті, для того, щоб забезпечити своїх людей, і з політичної корупції перейти на економічну корупцію. А це міліарди гривень державного бюджету, які замість того, аби служити людям у суспільстві, осідають в кишенях олігархів", – зазначив Березюк.

За його словами, парламент перетворюється в інструмент пограбування суспільства. Саме тому і йде така боротьба з ідеями реформувати виборчу систему.

Закриті списки, перші п'ять фігур відомих, вся решта – фігури, які будуть васалами олігархів, які самі не будуть заходити в парламент,

– прокоментував Олег Березюк виборчу систему, ухвалену за часів Януковича.

Він зазначив, що вимога людей є очевидною, адже без законопроекту про вибори до ВРУ на пропорційній основі з відкритими списками стабільної демократичної дерджави побудувати неможливо.

Нагадаємо, 15 квітня, в усіх містах країни відбувається всеукраїнська акція на підтримку виборчої реформи. Активісти вимагають від Верховної Ради ухвалити виборчий кодекс, що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою та з відкритими списками.