У Берліні меморіал радянській армії розписали "антиросійськими написами"

Увесь світ стежить за трагічною ситуацією в Україні, яка відбувається з початку вторгнення Росії. Жителі різних країн підтримують нашу державу та засуджують дії агресора.

Так, у берлінському Трептов-парку невідомі розписали "антиросійськими закликами" меморіал радянській армії. Як зазначає видання, причиною таких дій є воєнні злочини з боку Росії, зокрема, мовиться про звірства в нещодавно деокупованій Бучі.

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У Берліні меморіал розписали "антиросійськими написами"

Радянський меморіал замазали червоною фарбою та надряпали на ньому декілька гасел, як-от "Навіщо?", "Українська кров на російських руках", а також "Путін = Сталін".

Крім того, на меморіалі знайшли напис "Смерть усім росіянам" та російський символ "Z" та свастики.

Графіті виявили співробітники центральної охорони берлінської поліції. За словами речника поліції, наразі меморіал перебуває під охороною, а Держбезпека розслідує справу.

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