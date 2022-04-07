У Берліні підтвердили правдивість супутникових фото Бучі: Путін винен у звірствах росіян

Група експертів Німеччині ретельно вивчила супутникові знімки Бучі. Фахівці спецслужб підтвердили, що їх зробили ще у середині березня. Це доводить, зокрема, вину й самого диктатора Росії.

Відтак, це означає, що людей там вбивали саме росіяни, які окупували місто. Адже тіла на зображеннях лежали там, де їх виявили українські військові, коли входили у місто.

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Вбиті точно лежали з 10 березня

Про це 6 квітня ​повідомив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт. Він також акцентував, що росіяни вбивали й полонених, яких допитували та катували.

Є оцінки супутникових знімків, які були зроблені між 10 і 18 березня 2022 року, і вони дозволяють зробити висновок, що жертви на вулиці Яблунській у Бучі, зображення з якими ми всі побачили, були там щонайменше з 10 березня,

– сказав речник уряду.

Слід зауважити, що російські військовики утримували місто з 7 по 30 березня. Тіла в цей період вже лежали на вулицях містечка та ніхто їх не забирав.

Спростували цинічні заяви Кремля

Гебештрайт вважає, що цілеспрямовані вбивства мирних жителів доводять і вину Путіна. Мовляв, диктатор щонайменше потурав воєнним злочинам, бо досягнення воєнних цілей йому важливіші за права людини.

Відтак, у Німеччині спростували заяви російської сторони про те, що знімки з Бучі – нібито інсценуванням. Їх назвали безпідставними, як і заперечення причетності росіян до масових вбивств українців.

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