У Берліні син нацгвардійки зіграв на концерті для допомоги України: зібрали 20 000 євро

У Берліні 16-річний син нацгвардійки зі Львова Єгор Бахмут відкрив благодійний концерт для допомоги України. Загалом під час концерту було зібрано 20 000 євро.

У камерній залі Посольства України у Німеччині спільно з “Музеєм стіни” організували благодійний концерт на підтримку України.

До теми ТНМК і Kozak System звернулися до матерів усіх українських захисників: чуттєва пісня "Мамо"

Зіграв там і українець Єгор Бахмут – учень Державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької та син нацгвардійки.

Хлопець сам поїхав до Німеччини, бо батьки воюють в Україні

Відомо, що його тато – військовий хірург, а мати служить у Національній гвардії.

З початком повномасштабної збройної агресії проти України юнак самостійно виїхав до Німеччини, аби мама й тато спокійно боронили рідну землю.



До слова, російські війська вже 24 дні бомблять Україну. Для мільйонів наших громадян звуки сирен, вибухів, ракетних ударів стали буденністю. Тож креативна спільнота Roger Leao & 7CS переосмислила гімн кривавої РФ.

Цікаво – Тарас Тополя про війну і службу в теробороні