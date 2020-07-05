Без Богдана і червоних плавок: Зеленський в Одесі скупався в морі – фото, відео
Зеленський другий день поспіль перебуває в Одесі з офіційним візитом. І не порушуючи щорічну традицію, рано-вранці він скупався на місцевому пляжі Ланжерон. Однак, зі зрозумілих причин, цього разу компанію президенту склав Андрій Єрмак, а не Андрій Богдан.
Зеленського і главу Офісу президента Андрія Єрмака помітили на набережній біля готелю "Немо" о 07:40. Відео цьогорічного купання президента і його свити оприлюднило видання "Страна".
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Як зазначають користувачі, Зеленський обрав для купання те саме місце, що і торік: пляж Ланжерон.
Зеленського після виходу із води радісно зустріли очевидці і знімали на відео. Про дотримання соціальної дистанції, рекомендованої МОЗ, на жаль, не йшлося.
Після купання Зеленський спілкувався із відпочивальниками – дивіться відео
Сам Зеленський у перший день свого візиту у телеграм-каналі написав, що в Одесі живуть "люди, які вміють ставити мету й наполегливо йти до неї".
Минулорічне купання з Богданом
Іронічно купання сприйняли користувачі соцмереж. Адже майже рік тому, 14 липня 2019-го, Зеленський на тому самому місці купався із попереднім головою Офісу Президента Андрієм Богданом.
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Тоді ж на Зеленському були яскраві червоні плавки, які впали у вічі користувачам.
Минулорічне купання Зеленського з Богданом / Фото Кирила Тимошенка
Тоді Офіс Президента назвав цей візит до моря "інспектуванням температури води у морі".
Візит Зеленського в Одесу: коротко
- До Одеси президент із офіційним візитом на два дні приїхав 4 липня.Зеленський побував на місці затонулого танкера Delfi. Президент обурився повільними темпами ліквідації наслідків аварії танкера і висловив претензії мерові Одеси Геннадію Труханову.
- Окрім того, побував на відкритті стадіону в школі у місті Южне.
- У День ВМС України Зеленський привітав моряків і вручив державні нагороди. Президент виступав перед військовими моряками біля буксира "Яни Капу", який разом з іншими двома військовими кораблями 25 листопада 2018 р. російські силовики обстріляли і захопили у районі Керченської протоки.
- Почесні ордени "Золота зірка" з рук Зеленського отримали і родичі загиблих у пожежі в одеському коледжі. Рятувальник Сергій Шатохін і викладачка Ганна Бортюк стали Героями України.