Зеленський другий день поспіль перебуває в Одесі з офіційним візитом. І не порушуючи щорічну традицію, рано-вранці він скупався на місцевому пляжі Ланжерон. Однак, зі зрозумілих причин, цього разу компанію президенту склав Андрій Єрмак, а не Андрій Богдан.

Зеленського і главу Офісу президента Андрія Єрмака помітили на набережній біля готелю "Немо" о 07:40. Відео цьогорічного купання президента і його свити оприлюднило видання "Страна".

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Як зазначають користувачі, Зеленський обрав для купання те саме місце, що і торік: пляж Ланжерон.

Зеленського після виходу із води радісно зустріли очевидці і знімали на відео. Про дотримання соціальної дистанції, рекомендованої МОЗ, на жаль, не йшлося.

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Сам Зеленський у перший день свого візиту у телеграм-каналі написав, що в Одесі живуть "люди, які вміють ставити мету й наполегливо йти до неї".

Минулорічне купання з Богданом

Іронічно купання сприйняли користувачі соцмереж. Адже майже рік тому, 14 липня 2019-го, Зеленський на тому самому місці купався із попереднім головою Офісу Президента Андрієм Богданом.

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Тоді ж на Зеленському були яскраві червоні плавки, які впали у вічі користувачам.



Минулорічне купання Зеленського з Богданом / Фото Кирила Тимошенка

Тоді Офіс Президента назвав цей візит до моря "інспектуванням температури води у морі".

Візит Зеленського в Одесу: коротко