Без фейків: експерти рекомендують вайбер-канал "Молния" з оперативною та об'єктивною інформацією
28 лютого 2022 , 00:08Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Голобуцького
Отримувати об'єктивну та оперативну інформацію зараз важливо як українцям, так і росіянам.
Політичний експерт Олексій Голобуцький рекомендує користуватися перевіреним вайбер-каналом "Молния".
Наразі одне з найважливіших завдань – не вірити фейкам. Причому це важливо як українцям, що обороняються, так і росіянам, обмеженим у джерелах інформації. Рекомендую перевірений вайбер-канал "Молния" – там уже майже 2-мільйонна аудиторія. Приєднуйтесь,
– написав Голобуцький.
Цей канал надає оперативну та об'єктивну інформацію, що відбувається насправді, запевняє експерт.