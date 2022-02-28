Без фейків: експерти рекомендують вайбер-канал "Молния" з оперативною та об'єктивною інформацією

Отримувати об'єктивну та оперативну інформацію зараз важливо як українцям, так і росіянам.

Політичний експерт Олексій Голобуцький рекомендує користуватися перевіреним вайбер-каналом "Молния".

Наразі одне з найважливіших завдань – не вірити фейкам. Причому це важливо як українцям, що обороняються, так і росіянам, обмеженим у джерелах інформації. Рекомендую перевірений вайбер-канал "Молния" – там уже майже 2-мільйонна аудиторія. Приєднуйтесь,

– написав Голобуцький.

Цей канал надає оперативну та об'єктивну інформацію, що відбувається насправді, запевняє експерт.