Без нафтового ембарго: ЄС може погодити новий пакет санкцій проти Росії найближчим часом

Європа продовжує запроваджувати санкції проти Росії на тлі збройної агресії в Україні. Втім, як стало відомо, ЄС може не ввести нафтове ембарго.

Річ у тім, що заборона на імпорт російської нафти є технічною темою. Через це, ЄС може не досягти згоди про запровадження ембарго на нафту на саміті Ради ЄС наступного тижня. Про це повідомив кореспондент Рікард Йозвяк.

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Ембарго на нафту можуть не затвердити на саміті ЄС

За його словами, ймовірність того, що посли ЄС на найближчому саміті досягнуть цілковитої угоди щодо пакету санкцій проти Росії, не дуже велика.

Можливо, що пакет "розділений" і все, крім нафтового ембарго, узгоджено або навіть ідеї, такі як податок на імпорт нафти та заборона на перепродаж в ЄС,

– написав він.

Угоду щодо нафтового ембарго можуть укласти протягом кількох тижнів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сподівається, що рішення про ембарго на російську нафту вдасться погодити вже найближчим часом.

За її словами, Європа наполегливо над цим працює. Вони мають на меті зробити так, щоб Путін не зміг знайти обхідні шляхи. Адже може вийти так, що потім купуватимуть ту ж російську нафту, але в когось іншого й за вищою ціною.

Раніше у ЄС вже думали, чи не відкласти нафтове ембарго . Це необхідно для того, щоб продовжити впроваджувати решту запропонованих санкцій, якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Крім того, Європа хоче змусити Росію заплатити частину грошей, які будуть необхідні для відбудови України.