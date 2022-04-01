Без роботи залишились десятки тисяч росіян, – аналітик

Економіка Росії після нападу на Україну зіштовхнулася з нищівними санкціями. Як наслідок – росіяни залишаються без роботи.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Він припустив, що після закінчення війни та підписання відповідних договорів між Росією та Україною – навряд чи скасують санкції у США зокрема.

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"Вони (США – 24 канал) налаштовані на послаблення Росії в довгостроковій перспективі. Це для них головна ціль", – вважає експерт Українського інституту майбутнього.

Водночас щодо Європи він не впевнений. Ілія Куса зазначив, що бачить в заявах європейських політиків бажання швидко зняти хоча б частину санкцій після того, як буде підписано перемир'я чи мир.

Росіяни не публікують дані щодо безробіття

Проте як би не сталося згодом, а наразі росіяни відчувають на собі наслідки санкцій Заходу. Страждає більшість галузей, якщо не всі. За даними експерта, без роботи залишились десятки тисяч мешканців Росії.

У нас нема точних даних, адже росіяни намагаються не публікувати такі цифри. Це точно десятки тисяч,

– сказав Куса.

Проте наразі нема даних й щодо того, кого звільнили, а кого відправили у відпустку, зазначив експерт. Кількість звільнених можна буде оцінити наприкінці року.

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