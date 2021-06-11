Без "захмарних" надбавок: уряд готує зміни в оплаті праці посадовців

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував реформи в оплаті праці держслужбовців. Уряд вже працює над законопроєктом, який унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом.

За словами Дениса Шмигаля, це відбувається у межах завершення реформи держуправління.

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Прем'єр пояснив, що новий законопроєкт унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби.

Він додав, що ефективність у роботі державних службовців має бути на першому місці. Також Шмигаль нагадав, що межах реформи держуправління гранична чисельність державних службовців Центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%.

Ключові кроки у реалізації реформування держслужби він обговорив під час наради з Секретаріатом Кабміну, Міністерством фінансів, Мінцифрою та Національним агентством з питань державної служби,

– написав Шмигаль.

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Глава уряду зауважив, що саме ці чотири відомства стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель системи оплати праці, а згодом її поширять й в інших державних установах.