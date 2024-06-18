Найкращі генератори музики, які ви можете використовувати безплатно прямо зараз

Епоха штучного інтелекту змінила правила гри. Тепер кожен може створювати музику лише за допомогою короткого текстового опису, а потім використовувати синтезовані звуки для власних потреб. Як і завжди, ті чи інші сервіси працюють краще, ніж їхні аналоги, а також мають кращі умови використання. Ось кілька таких.

Suno

Якщо ви готові зануритися у світ створення музики за допомогою штучного інтелекту, Suno – ідеальне місце для початку: Ви можете розпочати роботу безкоштовно, зробивши лише кілька кліків. Просто напишіть, якою має бути ваша пісня і який стиль музики вам потрібен (включно з будь-якими інструментами і темпом). Suno дуже швидко знайде щось для вас.

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Наприклад, вам потрібна весела фортепіанна мелодія про день народження вашого найкращого друга (не забудьте вказати його ім'я та кілька деталей про нього). Ви отримаєте дві версії, щоб зберегти або поділитися ними, і зможете створювати 50 пісень щомісяця, не сплачуючи за це жодної копійки.

Вартість підписки (для більшої кількості пісень) починається від 8 доларів на місяць.

SongR

Завантажте SongR у своєму браузері, і менш ніж за хвилину ви зможете розпочати процес створення своєї першої пісні зі штучним інтелектом — вам навіть не потрібно реєструватися, щоб створити аудіо (хоча для збереження пісень вам знадобиться обліковий запис).

Серед онлайн-інструментів для штучного інтелекту SongR – один із найпростіших за своїм інтерфейсом, який дає змогу одразу перейти до механізму штучного інтелекту.



Початок роботи з SongR / Скриншот 24 Каналу

Тут ви не отримаєте такого великого контролю над звучанням вашої аудіодоріжки, як в інших музичних генераторах зі штучним інтелектом. Замість того, щоб вводити текстовий запит, ви обираєте категорію музики. Однак ви можете використовувати текстовий запит для створення тексту пісні та вокалу, і є кілька різних вокалістів зі штучним інтелектом на вибір. З цим дуже цікаво експериментувати.

MusicFX

MusicFX – це один з декількох "експериментів зі штучним інтелектом", які компанія Google зробила доступними в інтернеті, і все, що вам потрібно для використання інструменту — це обліковий запис Google.

Він більше підходить для релаксу або фонової музики — вокал не включений, а максимальна тривалість треків не перевищує 70 секунд (хоча ви можете налаштувати їх на циклічне відтворення, якщо хочете продовжити прослуховування).

Це програма, яка добре підходить для того, щоб погратися зі штучним інтелектом і подивитися, на що він здатен, адже ви отримуєте різноманітні пропозиції щодо редагування та покращення ваших підказок, а також можете оцінити вміст, який створює MusicFX. Також є зручний режим діджея, який створює нескінченні мікси музики зі штучним інтелектом на основі вибраних вами підказок.

Beatoven AI

Beatoven AI є трохи більш комплексним і досконалим серед ШІ-генераторів музики: він орієнтований на професіоналів індустрії, яким потрібні треки на замовлення, але насправді ним може користуватися будь-хто. Ви можете бути максимально конкретними у своїх підказках щодо типу треку, який хочете створити, але тут немає вокалу, а тривалість пісень обмежена 60 секундами.

Додаток має функцію мікшування, тому ви можете керувати затуханням і додавати аудіо або відео з вашої бібліотеки. Ви також отримуєте добірку альтернативних треків з тієї ж підказки, і можете швидко змінювати темп та інструментарій.

Якщо ви хочете завантажити пісні, вам потрібні кредити, які починаються від 3 доларів за хвилину завантаження.

Riffusion

У Riffusion підхід дещо інший: ви починаєте з введення тексту, який хочете отримати для свого музичного твору, створеного штучним інтелектом, а додаток підбирає вокал та інструментарій, які підходять до нього. Ви можете налаштувати стиль звучання одним клацанням миші і навіть створити власний музичний стиль, а штучний інтелект зробить відповідні пропозиції, якщо ви цього захочете.



Riffusion / Скриншот 24 Каналу

Вам не потрібно реєструвати обліковий запис, щоб почати створювати, але якщо ви зареєструєтесь безкоштовно, то отримаєте доступ до більшої кількості функцій — наприклад, можливість завантажувати окремі компоненти вашого треку, щоб використовувати їх деінде.

Наразі існує 12-секундний ліміт на ваші мелодії, тому він підходить для створення музики для постів у соціальних мережах та швидких аудіофрагментів.

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LimeWire AI Music Studio

Тут ви вводите підказку з описом пісні, яку хочете почути, а програма робить все інше. Тут немає вокалу, і ваші треки можуть тривати лише до 30 секунд, але програма проста у використанні та швидка у створенні музики.

У безкоштовному плані ви можете створювати лише чотири аудіодоріжки на день, а підписка починається від 9,99 долара щомісяця.