Вже місяць після пом'якшення карантину працює метро в Києві, Дніпрі та Харкові. Що змінилося для пасажирів у столиці та чи звикли вони до поїздок під час пандемії – читайте далі.

Що відбувається у метро Києва

На станції метро "Політехнічний інститут" в години пік – сотні людей. Тримати рекомендовану дистанцію у 1,5 метри там досить непросто. Та чи безпечно у столичній підземці під час пандемії взагалі – у матеріалі 24 каналу.

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Безпеку підривають самі пасажири. Карантинне метро працює вже місяць, а дехто досі носить маски на підборідді, не прикриваючи ніс. Пояснюють це пасажири тим, що інакше просто неможливо дихати.

Хтось відмовляється носити маску або просто її забуває – за це платять штрафи. За словами заступниці начальника столичного метро, на таких вже складено 37 протоколів. По одному з них навіть винесено рішення про сплату 17 тисяч гривень за порушення маскового режиму.

Керівництво метрополітену запевнило, що зі свого боку роблять усе, аби мінімізувати ризики зараження. Коли станція зачиняється для пасажирів, починається дезінфекція. Протирається все: від ручок дверей до касових вікон, потім обов'язково – турнікети та поручні.



Як відбувається дезінфекція метро в Києві / Скриншот з відео

Крім цього, кожного дня у депо відбувається повна санітарна обробка вагонів – як зсередини, так і зовні. За словами заступника начальника електродепо "Дарниця" Валерія Дробязка, зокрема – протирають дивани та стіни у салонах, підлогу миють дезінфікуючим засобом.

Як зменшити ймовірність зараження в метро

Епідеміологи переконані: це мінімізує ризики зараження, але не рятує від них. Адже регулювати дистанцію в потоці людей у метро важко. Тому це – одне з місць, де найбільше поширюється вірус.

Епідеміолог Володимир Курпіта пояснив: нині роботі метро не вистачає обмеження на кількість пасажирів у вагонах та запуску більшої кількості потягів. Інші превентивні можливості – в руках самих людей.

Коли ви торкаєтеся поручнів чи ескалатора – після цього бажано обробляти руки засобами дезінфекції і не торкатися очей, носа, рота. Це зменшить ризик, але жодної 100% гарантії немає,

– додав він.

Та попри зростання кількості заражених і ризики у підземці, фахівці переконані, що метро знову не закриють. Адже це може спричинити не лише колапс на дорогах міст, а і ще більше розповсюдження хвороби, вже у наземному транспорті.



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