У Молдові впав російський БпЛА з вибухівкою: як відреагувала президентка

У Молдові зафіксували падіння російського безпілотника з вибухівкою неподалік українського кордону. Інцидент стався під час масованої атаки Росії по Україні та викликав занепокоєння у Кишиневі.

Президентка країни Мая Санду вже відреагувала, наголосивши на загрозі для безпеки регіону. Про це повідомляє Прикордонна поліція Республіки Молдова.

Що відомо про падіння безпілотника у Молдові?

У Молдові на півдні країни виявили уламки російського ударного безпілотника, який впав під час атаки на Україну. За попередніми даними, дрон був споряджений вибухівкою, через що на місце одразу викликали спеціальні служби.

Як повідомляють місцеві органи влади, безпілотник типу "Шахед" порушив повітряний простір країни під час нічної атаки Росії та зник із радарів, після чого його уламки знайшли поблизу кордону з Україною.

Інцидент стався у Чимішлійському районі неподалік населених пунктів, що розташовані поблизу українського кордону. За даними прикордонників, дрон рухався зі сторони України та впав на території Молдови.

Наразі на місці падіння працюють вибухотехніки та інші спеціалізовані служби, які перевіряють територію та з’ясовують усі обставини інциденту. Інформації про постраждалих не надходило.

У Міністерстві закордонних справ Молдови наголосили, що подібні випадки є серйозним порушенням суверенітету держави та загрозою для безпеки громадян.

Безпілотники, який виявили у Молдові / Фото Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Як відреагувала на інцидент президентка країни?

Мая Санду засудила порушення повітряного простору країни та наголосила, що війна Росії проти України безпосередньо впливає на безпеку Молдови.

Виявлений сьогодні у молдавському селі Тудора російський безпілотник, за оцінкою, несе вибухівку. Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян,

– написала вона.

За її словами, такі випадки доводять, що навіть країни, які не беруть участі у війні, залишаються під загрозою через дії Москви. Вона також підкреслила важливість зміцнення системи безпеки та співпраці з міжнародними партнерами.

Це вже не перший випадок, коли російські безпілотники порушують повітряний простір Молдови. Влада країни неодноразово заявляла про ризики, пов’язані з війною поруч із її кордонами.

