Британська військова авіація та Королівські Військово-морські сили збільшили інтенсивність патрулювання кордонів Російської Федерації.

Такі дії розпочалися з останнього тижня серпня 2020 року. Про це повідомило британське видання The Sunday Times.

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Біля кордонів Росії в районі Чорного моря та поблизу узбережжя Кольського півострова помітили 28 літаків Військово-повітряних сил Великої Британії. Британські медіа охарактеризували такі дії, як "безпрецедентна операція".

До польотів на велику відстань залучено:

Винищувачі Typhoon.

Літаки-заправники Voyager.

Літак радіолокаційної розвідки та управління системою завдання ударів Sentinel.

Стратегічний літак-розвідник RC-135.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry.

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