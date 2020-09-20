Безпрецедентна операція: чому авіація та флот Британії патрулюють кордони Росії
Британська військова авіація та Королівські Військово-морські сили збільшили інтенсивність патрулювання кордонів Російської Федерації.
Такі дії розпочалися з останнього тижня серпня 2020 року. Про це повідомило британське видання The Sunday Times.
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Біля кордонів Росії в районі Чорного моря та поблизу узбережжя Кольського півострова помітили 28 літаків Військово-повітряних сил Великої Британії. Британські медіа охарактеризували такі дії, як "безпрецедентна операція".
До польотів на велику відстань залучено:
- Винищувачі Typhoon.
- Літаки-заправники Voyager.
- Літак радіолокаційної розвідки та управління системою завдання ударів Sentinel.
- Стратегічний літак-розвідник RC-135.
- Літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry.
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