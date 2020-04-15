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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Безробіття в Україні: на час карантину мінімальну допомогу збільшили – як її отримати

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      Усе про допомогу з безробіття в Україні: мінімальна сума та як отримати / BusinessUA.Com

      В Україні на період карантину мінімальний розмір допомоги на випадок безробіття зростає зі 650 гривень до 1 тисячі гривень. Аби пришвидшити виплату такої допомоги прем’єр Денис Шмигаль, зі свого боку, доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості всі інструкції.

      Як написав очільник Кабміну в телеграмі, порівняно з докарантинним періодом, кількість звернень до відповідних служб зросла в 10 разів.

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      Уряд спростив процедуру подання документів до центрів зайнятості, тому закликаємо усіх, хто втратив роботу в період карантину, реєструватися і надалі,
      – зауважив Шмигаль.

      Отримати допомогу з безробіття стало простіше: як це зробити

      Виплату допомоги з безробіттю призначають з першого дня реєстрації. Для цього достатньо заповнити дві заяви:

      • про надання / оновлення статусу безробітного;
      • про призначення / оновлення допомоги з безробіття.

      Заяви приймають дистанційно на електронну пошту Центру зайнятості. Також можна заяву покласти в скриньку для прийому кореспонденції. Такі скриньки розміщуються в кожному центрі зайнятості.

      Збільшення допомоги з безробіття

      Як під час брифінгу 15 квітня повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, найближчим часом розмір допомоги з безробіття має зрости зі 650 гривень до 1 тисячі гривень, передає Укрінформ.

      Ми чекаємо, коли Міністерство юстиції зареєструє прийняте рішення правління Фонду на випадок безробіття. Таким чином, ті, хто отримував у березні виплати по 650 гривень, після 12 березня матимуть на 350 гривень більше. Тобто їм суму виплат перерахують, збільшать і довиплатять,
      – зауважив він.

      Водночас Білич наголосив, що так триватиме весь період карантину та ще 30 календарних днів після його завершення.

      "Це є підтримка з боку держави найменш забезпечених громадян", – підкреслив директор Київського міського центру зайнятості.

      За його словами, максимальна виплата з безробіття залежить від страхового стажу роботи заявника та його розміру офіційної легальної зарплати. Становить вона щонайбільше чотири прожиткові мінімуми для працездатного населення. Сьогодні це дорівнює 8 408 гривень.

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      Скільки сьогодні в Україні налічується безробітних

      За даними Держслужби зайнятості, у березні безробіття в Україні зросло на 22%, якщо порівнювати за аналогічним періодом минулого року, пише LIGA.net.

      Станом на 13 квітня в Державній службі зайнятості перебувають на обліку 387, 5 тисяч осіб, з них 71,4 тисячі подали заявки в період всеукраїнського карантину.

      Також тут прогнозують, що у 2020 році рівень безробіття складе 9,4%. Зауважимо, що раніше прогнозували 8,1%.

      Ексдиректор Держслужби зайнятості Ольга Макогон каже, що пік кількості безробітних може випасти на початок посткарантинного періоду. Річ у тім, що тоід роботодавці почнуть масово звільняти працівників за відповідною законодавчою процедурою.

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      карантин, Україна, фінанси, гроші. безробіття
      Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Гроші Робота Безробіття
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