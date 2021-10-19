Безславні виродки і жінка: Середньовіччя та #MeToo у фільмі "Остання дуель"

Здавалося б – на екрані лише переказ останньої офіційно визнаної дуелі у Франції. За видовищем спостерігала левова частина вищої французької знаті того часу на чолі з королем Карлом VI (відомий як Божевільний). Але Рідлі Скотт і голлівудські актори-сценаристи створили щось своє – історію жінки, від якої в хроніках залишилися тільки ім'я і факт зґвалтування. Далі читайте російською.

На самом деле бесславные эсквайры и просто живые люди, которые сражаются скорее за себя, чем за даму сердца (заголовок, для привлечения внимания, простите).

Видео История об измене и мести в украинском трейлере фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль"

Дорисованный портрет женщины

Один привык получать все, благодаря уму и темной харизме (Адам Драйвер в роли Жака ле Гриса), другой – обиженный на все и всех воин (Мэтт Деймон в роли Жана де Карружа), которого не успокоят ни титул рыцаря, ни жена (Джоди Комер в роли Маргариты). Женщина в те времена вообще – скорее способ получить наследника, вписаться в средневековый архетип семьи.

"Не надо так очевидно просовывать повестку #MeToo", – сказала мне подруга посреди фильма. А я в этом не вижу ничего страшного.

История не повторяется, но интерпретации создают паттерн, который накладывается на хронологию жизни любого смертного – любовь, дружба, предательство, слава, честь, самооправдание, возмездие.

Борхес нам навязывал 4 основных сюжета, Воннегут – 8. Как говорится, любые совпадения случайны.

Сам материал для основы истории отличный. Автор книги о последней официальной дуэли в истории средневековой Франции Эрик Ягер в одном из комментариев заявил, что картина исторически точна "как минимум на 75%". Режиссеру Ридли Cкотту не привыкать к большим нарративным сюжетам и масштабным сценам битв – вспомнить хотя бы "Гладиатора" или "Царство небесное".

Скотт не искал на роли "красавчиков", ну и кто не любит сосредоточенную странность Драйвера / Фото facebook.com/TheLastDuelFilm

А трюк, который должны были проделать сценаристы (Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и ученица Скорсезе Николь Холофсенер) состоял в том, чтобы прописать характер Маргариты.

В патриархальной Европе все описания и документы были основаны на показаниях мужчин, а переживания леди де Карруж были совсем не интересны. Потому всем, кто обвиняет Ридли Скотта в навязывании своей "правды" одноименным титром, который задержался немного дольше на экране – звучат странно. Он создал хрупкий, но баланс. Вот и все.

Дополненная историческая реальность

Драматургия тут классически выразилась в трех актах - точнее в трех взглядах на события. И каждое дополнение к сцене (взгляд, план, слово) – создают новый слой и прибавляют детали к характерам.

Это парадокс человеческого опыта, когда часто разные люди выходят из одной и той же ситуации с разными впечатлениями,

– сказал Аффлек в одном из интервью.

И это лучшее оправдание формы повествования.

Кстати в фильме его и не сразу узнаешь – перевоплощение в графа Пьера д'Алансона удалось / Фото 20th Century Studios/Disney

Зарубежные сайты полнятся разборами исторических сравнений, но странно требовать точности от художественного произведения. Например, реальное судебное разбирательство длилось несколько месяцев, а служанку Маргариты и других участников расследования пытали во время допроса. И у Жака был сообщник, который помогал избивать Маргариту.

Маргарита и Жан / Фото facebook.com/TheLastDuelFilm

Для меня еще одной важной деталью фильма стало видение телесного и сексуального в XIV веке. Лекари, которые спрашивают о "высшем наслаждении" и делают странные выводы о его связи с возможностью зачать ребенка. Женщины, которые гордятся тем, что промолчали, "зато живы" и негодуют со словами "да кого не насиловали, смысл шуметь?". Время не исчерпало стереотипы, страхи и невежество, но принесло немного правды.