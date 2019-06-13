Безсмертний заявив, що відкриті списки та нові обличчя – це міф

Політичні баталії щодо скасування "мажоритарки" тривають, і поки одні політики стверджують, що Україна потребує голосування за відкритими списками, інші переконані, що це абсолютно непотрібно. Політик Роман Безсмертний заявив і про третій варіант – двотурова "мажоритарка".

Крім того, Роман Безсмертний вважає відкриті списки та нові обличчя у політиці міфом. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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На його думку, вибори за відкритими списками не розв'язують проблему корупції, а двотурова "мажоритарка" дає шанс розумній та освіченій людині "дати бій грошовим мішкам".

Відкриті списки нічого не змінюють. Місцеві вибори вже показали, що застосовувати відкриті списки в Україні не можна. Українці створюються собі міфи, та ж ситуація була і з "новими обличчями",

– сказав Безсмертний.

У чому різниця між відкритими списками та "мажоритаркою"?Мажоритарна система передбачає голосування за одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму мажоритарному окрузі. За цією системою до парламенту потрапляють 225 депутатів. Натомість відкриті партійні списки містять не лише назву партії, а й імена та прізвища конкретних кандидатів від партії.

До слова, 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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