Безсмертний заявив, що відкриті списки та нові обличчя – це міф
Політичні баталії щодо скасування "мажоритарки" тривають, і поки одні політики стверджують, що Україна потребує голосування за відкритими списками, інші переконані, що це абсолютно непотрібно. Політик Роман Безсмертний заявив і про третій варіант – двотурова "мажоритарка".
Крім того, Роман Безсмертний вважає відкриті списки та нові обличчя у політиці міфом. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.
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На його думку, вибори за відкритими списками не розв'язують проблему корупції, а двотурова "мажоритарка" дає шанс розумній та освіченій людині "дати бій грошовим мішкам".
Відкриті списки нічого не змінюють. Місцеві вибори вже показали, що застосовувати відкриті списки в Україні не можна. Українці створюються собі міфи, та ж ситуація була і з "новими обличчями",
– сказав Безсмертний.
У чому різниця між відкритими списками та "мажоритаркою"?Мажоритарна система передбачає голосування за одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму мажоритарному окрузі. За цією системою до парламенту потрапляють 225 депутатів. Натомість відкриті партійні списки містять не лише назву партії, а й імена та прізвища конкретних кандидатів від партії.
До слова, 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.
Дивіться повне відео інтерв'ю з Романом Безсмертним: