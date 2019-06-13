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      Безсмертний заявив, що відкриті списки та нові обличчя – це міф

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      Безсмертний заявив, що відкриті списки та нові обличчя – це міф
      Безсмертний заявив, що відкриті списки та нові обличчя – це міф / 24 канал

      Політичні баталії щодо скасування "мажоритарки" тривають, і поки одні політики стверджують, що Україна потребує голосування за відкритими списками, інші переконані, що це абсолютно непотрібно. Політик Роман Безсмертний заявив і про третій варіант – двотурова "мажоритарка".

      Крім того, Роман Безсмертний вважає відкриті списки та нові обличчя у політиці міфом. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Чи буде Верховна Рада ефективна з "новими обличчями": заява експерта

      На його думку, вибори за відкритими списками не розв'язують проблему корупції, а двотурова "мажоритарка" дає шанс розумній та освіченій людині "дати бій грошовим мішкам".

      Відкриті списки нічого не змінюють. Місцеві вибори вже показали, що застосовувати відкриті списки в Україні не можна. Українці створюються собі міфи, та ж ситуація була і з "новими обличчями",
      – сказав Безсмертний.

      У чому різниця між відкритими списками та "мажоритаркою"?Мажоритарна система передбачає голосування за одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму мажоритарному окрузі. За цією системою до парламенту потрапляють 225 депутатів. Натомість відкриті партійні списки містять не лише назву партії, а й імена та прізвища конкретних кандидатів від партії. 

      До слова, 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Романом Безсмертним:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Законодавство Президент України ЦВК Роман Безсмертний
      Джерело: 24 канал
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