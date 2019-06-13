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      Чи буде Верховна Рада ефективна з "новими обличчями": заява експерта

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      Політичний оглядач Роман Романюк
      Політичний оглядач Роман Романюк / 24 канал

      Восьме скликання Верховної Ради України, яке формувалося у 2014 році й у 2019 році завершує свою роботу, оновлене на 50%, якщо порівнювати із сьомим. Там прийшло дуже багато журналістів, активістів, бійців та волонтерів.

      У 2014 році парламент дуже сильно оновився. Політичний оглядач Роман Романюк вважає, що восьме скликання Верховної Ради зробило навіть більше, аніж воно могло. Про це він заявив в прямому ефірі 24 каналу.

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      Політичний оглядач стверджує, що головне питання, чи люди, які формують списки партій та будуть у наступному парламенті, розуміють, що вони будуть робити.

      Якщо запитати у виборців партії Зеленського чи Смешка, що пропонує їх партія? Які її засадничі положення, окрім жартів чи апелювання до якихось персоналій. Що ця партія буде робити, коли вона прийде до влади? Це дуже важливі питання, проте ніхто на них не знає відповіді. Прості й дуже класні "фанові" пацани, проте хто вони є,
      – заявив політичний оглядач Роман Романюк.

      Експерт додав, що саме тому, якщо їх копнути трохи глибше, починають вилазити дружини з російськими паспортами та різноманітні зв’язки.

      "Всі ці люди, які не були в політиці, ще ніколи не проходили випробовування великими грошима. Я хочу подивитися, що будуть робити ці "нові обличчя", коли їм принесуть валізу з грошима, а там мільйон доларів й скажуть, що за це потрібно один раз натиснути на кнопку", – додав Романюк.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Ігор Смешко
      Джерело: 24 канал
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