Мар'яна Безугла прийшла на протест проти закону щодо НАБУ та САП, за який сама голосувала

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка проголосувала за скандальний законопроєкт №12414, прийшла на мітинг проти нього. Натовп зустрів депутатку вигуками "Ганьба!" і "Безуглу геть!".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Безугла прийшла на мітинг щодо НАБУ та САП

Під час мітингу Мар'яна Безугла пояснила журналістам своє бачення правоохоронної системи.

СБУ має бути контррозвідкою, один орган слідства – це ДБР, і один правоохоронний орган – це Національна поліція. Коли правоохоронні органи конкурентні й просто передаються справи – це так не працює,

– сказала вона.

За словами журналістів, учасники акції швидко скупчилися навколо депутатки та в натовпі почали лунати гасла "Безуглу геть!", "Безугла – ч*рт!", "Ганьба!", "Зрадниця!".

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Цікаво, що на мітинг проти ліквідації незалежності НАБУ та САП Мар'яна Безугла прийшла із закликом до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Також вона закликала до чітких термінів служби для військових та реформ ЗСУ.

Раніше Мар'яна Безугла сама заявляла, що вона є у списку депутатів, які проголосували за законопроєкт №12414 і "має за честь там бути". Вона писала: "Живемо майданами, мріями та обіцянками. Не буде у нас Сингапуру, та й Польщі не буде".

Цю ситуацію прокоментував народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк та розповів, що Безугла активно перешкоджала депутатам блокувати трибуну і пишалась своїм голосуванням за ліквідацію незалежності НАБУ та САП.