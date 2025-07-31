На мітингу під Верховною Радою виник конфлікт між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та людими, які прийшли на акцію. Депутатці кричали "Ганьба!" та звинувачували її в голосування за антиукраїнські закони.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в соціальних мережах.

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Що відомо про сутички мітингувальників із Безуглою?

Народна депутатка знову долучилася до мітингувальників. Раніше її помічали на акціях після того, як депутатка проголосувала "за" скандальний законопроєкт. Однак пізніше Безугла заявляла, що не підтримує скасування незалежності НАБУ і САП та виходила на мітинг з відповідними написами на планшеті.

Цього разу Марʼяну Безуглу на мітингу теж зустріли не радісно. Люди скандували "Іди на роботу", маючи на увазі, що депутатка має перебувати на засіданні Верховної Ради та голосувати за законопроєкт, а не сваритися з мітингувальниками. Також під вигуки "Ганьба!" парламентарка встигла дати коментарі журналістам.

Мар'яну Безуглу помітили на мітингах під Радою: відео

Під час дискусії Мар'яна Безугла зазначала, що на той момент засідання не розпочалося. Вона продовжила свою участь в акції. Депутатка посперечалася з одним з мітингувальників, коли він звинуватив її в порушенні прав народу. Далі до конфлікту долучилися інші присутні.

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Зрештою, депутатку назвали "дурепою". Конфлікт завершився тим, що почалася хвилина мовчання. Безугла опустилася на коліна, а за деякий час втекла від людей, імовірно на засідання Ради.