Безвіз ж можуть і забрати: які передвиборчі обіцянки виконав Петро Порошенко

Перед президентськими виборами у 2014 році Петро Порошенко пообіцяв завершити АТО за пару годин, але сьогодні був змушений вибачитися за свої слова.

Обіцянку пов'язують із тим, що на той момент рівень військової присутності РФ на Донбасі був не таким, як вже за кілька місяців. А українську армію не обстрілювали з території агресора. Проте, наші військові все ж не стояли на місці, потроху, звільнюючи окуповану територію.

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Окрім того, деякі обіцянки Верховного головнокомандувача щодо оборонного блоку все ж виконані були. Життя бійця на передовій зараз застраховано на більше ніж 1 мільйон гривень, і сам військовий, проходячи службу отримує майже 18 тисяч гривень.

Окрім того, система забезпечення армії докорінно змінилась – нові продукти харчування, форма, взуття та переформатована система управління військом. Також, як і обіцяв Порошенко, на фронті нема строковиків – лише добровольці-контрактники.



Попри певні успіхи на фронті, бої із корупцією Україна не те що програє, а навіть на них не з'являється. Справи топ-корупціонерів, які розслідують НАБУ та САП до суду дійшли, але вироків ще по жодній немає. Натомість, лише нещодавно парламентарі спромоглися проголосувати за створення антикорупційного суду, який має почати діяльність аж наступного року.

Аналітичний портал "Слово і Діло" зібрав більшість обіцянок Петра Порошенка. Всього їх нарахували 358. З них 132 виконані, 81 – ні. Але є ще 118 обіцянок, які нині в процесі виконання.

До слова, прихильники президента у якості головної виконаної обіцянки й досі називають безвіз. Який у нас можуть і забрати, якщо рівень виконаних реформ не зросте.