Безвиз же могут и забрать: какие предвыборные обещания выполнил Петр Порошенко

Перед президентскими выборами в 2014 году Петр Порошенко пообещал закончить АТО за пару часов, но сегодня, через 4 года, был вынужден извиниться перед украинским народом за свои слова.

Обещание связывают с тем, что на тот момент уровень военного присутствия РФ на Донбассе был не таким, как уже через несколько месяцев. А украинскую армию не обстреливали с территории агрессора. Однако наши военные все же не стояли на месте, понемногу освобождая оккупированную территорию.

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Кроме того, некоторые обещания Верховного главнокомандующего относительно оборонного блока все же были выполнены. Жизнь бойца на передовой сейчас застрахована на более чем 1 миллион гривен, и сам военный, проходя службу, получает почти 18 тысяч гривен.

Кроме того, система обеспечения армии коренным образом изменилась – новые продукты питания, форма, обувь и переформатированная система управления войском. Также, как и обещал Порошенко, на фронте нет срочников – только добровольцы-контрактники.

Несмотря на определенные успехи на фронте, бои с коррупцией Украина не то что проигрывает, а даже на них не появляется. Дела топ-коррупционеров, которые расследуют НАБУ и САП, до суда дошли, но приговоров еще ни по одному нет. Зато лишь недавно парламентарии смогли проголосовать за создание антикоррупционного суда, который должен начать деятельность до следующего года.

Аналитический портал "Слово и Дело" собрал большинство обещаний Петра Порошенко. Всего их насчитали 358. Из них 132 выполнены, 81 – нет. Но есть еще 118 обещаний, которые сейчас в процессе выполнения.

К слову, сторонники президента в качестве главного выполненного обещания до сих пор называют безвиз. Который у нас могут и забрать, если уровень выполненных реформ не вырастет.