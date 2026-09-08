БФ "Хартія" успішно пройшов аудит Baker Tilly – витрати підтвердила незалежна перевірка

31 липня 2026 року фонд "Хартія" пройшов незалежний аудит фінансової діяльності за 2022 – 2025 роки. Аудитори проаналізували банківські операції, надходження, витрати та напрями використання коштів.

Перевірка підтвердила прозорість усіх витрат, а аудитор висловив немодифіковану думку щодо фінансової звітность, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хто проводив аудит БФ "Хартія"?

Перевірку провела Baker Tilly Ukraine – компанія з понад 25-річним досвідом роботи у сфері аудиту та консалтингу. Вона є незалежним членом Baker Tilly International, яка у 2026 році посіла восьме місце серед найбільших аудиторських мереж світу. До її складу входять понад 50 тисяч фахівців, які працюють у 147 країнах і територіях.

Як розповів засновник БФ "Хартія" Всеволод Кожемяко, причиною проходження аудиту стало зростання масштабів фонду.

У 2022 році загальний обсяг надходжень становив 14,5 мільйонів, а у 2025-му – вже 354 мільйонів. Загалом за 2022 – 2025 роки фонд отримав майже 715 мільйонів гривень,

– розповідає він.

Крім сум, зросли кількість закупівель, обсяг документів, складність логістики та відповідальність – тож БФ "Хартія" вирішив передати всю фінансову інформацію незалежному аудитору, який підтвердив прозоре використання коштів.

Як фунціонує фонд?

Благодійний фонд "Хартія" виник у 2022 році як відповідь на потребу у забезпеченні однойменного добровольчого формування. За цей час "Хартія" пройшла шлях до 2-го корпусу Національної гвардії України, який сьогодні входить до числа найефективніших.

Наразі основну частину надходжень фонду забезпечують приватні донори – компанії та їх власники. Проте не менш важливими лишаються і донати окремих громадян.

Публічні монозбори принесли 49,6 мільйонів гривень – близько 7% від загальної суми. Кожен такий збір має конкретну мету: перед його початком ми погоджуємо з корпусом потребу та визначаємо, яке обладнання і в кого плануємо закупити,

– ділиться засновник фонду.

Потреби для закупівель визначають військові. Фонд зі свого боку шукає фінансування, працює з постачальниками, організовує закупівлю та доставку. Після отримання майно ставлять на облік, а його передачу військовим підтверджують відповідними документами, що дозволяє простежити рух коштів і закупленого обладнання.

Як зауважив Всеволод Кожемяко, після проведеного аудиту фонд планує й надалі посилювати публічне звітування, водночас зберігаючи фінансовий і документальний контроль за використанням благодійних коштів.