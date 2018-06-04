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Біда не навчила: брата Олени Зайцевої поліція затримала за кермом у нетверезому стані

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18 жовтня минулого року Олена Зайцева на автомобілі Lexus врізалася у натовп людей на переході у Харкові. 4 червня поліція затримала її брата у нетверезому стані за кермом
18 жовтня минулого року Олена Зайцева на автомобілі Lexus врізалася у натовп людей на переході у Харкові. 4 червня поліція затримала її брата у нетверезому стані за кермом / ukrreporter.com.ua

Брата учасниці смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої поліція затримала за кермом у нетверезому стані. Інцидент трапився в ніч із 3-го на 4 червня у Харкові.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ГО "Авто Євро Сила" Роман Старченко.

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Трагедія нічому не вчить людей! Брат Зайцевої затриманий п'яним за кермом. Вся сім'я дуже сумує за загиблими на вул Сумській! Не встигли охолонути емоції після гучного ДТП з Оленою Зайцевої, як відзначився її брат – Зайцев Василь Васильович. Він був затриманий у нетверезому стані патрульними поліцейськими сьогодні вночі в Харкові,
– йдеться у повідомленні.

Старченко додав, що брат Зайцевої відмовився від медичного огляду, а правоохоронці склали на нього протокол за керування автомобілем у нетверезому стані й перевищення швидкості.

"Очевидно, що людей чуже горе не вчить нічому. Мало жертв на вулиці Сумській, мало горя загиблих, якщо ти мажор і в тебе є багато грошей – можна все! Сподіваємось, що справу не вдасться зам'яти", – написав активіст.

Харків, ДТП, Зайцева
Василя Зайцева, брата учасниці жахливої ДТП у Харкові, патрульні затримали за кермом у нетверезому стані

дтп зайцева харків
Автомобіль Василя Зайцева

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Згодом обидвом було висунуто обвинувачення за цією справою.

Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП у Харкові Новини Харкова Поліція
Джерело: 24 Канал
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