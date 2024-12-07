Центр страткомунікацій від Мінкульту очолив критик Революції Гідності та прихильник Медведчука

Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури України очолив політконсультант Сергій Биков. Його пов’язують із підтримкою проросійського політика Віктора Медведчука.

Міністерство культури наказом перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ №884.

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Хто став новим очільником Центру страткомунікацій

Деталі: Згідно з наказом від 6 грудня, "Науковий центр розвитку туризму" було перейменовано на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

Виконувачем обов’язків керівника призначено Сергія Бикова, який до листопада 2024 року працював у Міністерстві молоді та спорту, відповідаючи за стратпланування і комунікації та був начальником відділу взаємодії з громадськістю та медіа Міністерства молоді та спорту.

Биков заявив, що першим завданням стане аудит діяльності Центру, але загальний напрямок роботи залишиться незмінним: "ми маємо зрештою сформувати ефективну політику "єдиного голосу", щоб усім було зрозуміло, що робить влада, для чого щось робить влада, щоб влада була зрозуміла людям, громадянському суспільству, щоб була відкритою".

Він заявив, що Центр страткомунікацій та інформаційної політики, який очолює зараз Ігор Соловей, є "однією з редакцій "Укрінформу"".

Водночас журналісти висловили критику через минуле Бикова. Він і його ексдружина часто з’являлися на проросійських телеканалах, а після Революції Гідності Биков публічно висловлювався на підтримку "мирного плану" Медведчука.

Він зокрема називав Євромайдан "державним переворотом".

Texty.org також зазначають, що Биков може бути пов’язаний із медійниками, підозрюваними у співпраці з проросійськими структурами та Медведчуком.

На момент призначення у фейсбуці політконсультанта вказано, що він має досвід роботи в Офісі Президента.