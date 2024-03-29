Біль, який кожного зжирає зсередини, має лише одні ліки

Біль пронизує все наше довбане існування. Усе інше – і страх, і лють, і сміливість, і, чесно скажемо, образа – лише похідні болю. Якщо у болю взагалі можуть бути похідні.

Ліки проти болю – армія

Він зароджується десь глибоко в голові, спалахує яскраво при кожному обстрілі та кожному некролозі. Він вимотує, вимиває всі сили. Він нещадний, страшний і невідворотний.

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Біль робить нас не слабкими, а швидше вразливими. Вразливими не для КАБу або С-300, цим неживим шматкам теплого металу з кілограмами тротилу всередині начхати на біль. Біль робить нас уразливими один перед одним.

Перед необережним словом, ідіотським жартом, хамством, лицемірством. Ми настільки гострі зараз у нашому чортовому болю, що реакція на помилку – у сотні разів більша, ніж ця помилка заслуговує. Нам боляче. Цей шар нашої свідомості, що з'явився десь між "я впораюся" і "я тебе люблю", вижирає наші сили щодня, щогодини.

Ми не вміємо з ним справлятися. Ніхто не вміє насправді, і тому соціальні тварини цілої прекрасної країни шукають розраду та забуття там, де можуть знайти. Хтось виходить жовчю, хтось п'є, хтось чинить підло, хтось навпаки – вкидає всього себе, всі залишки сил в інших людей. У техніку, у машини, у дрони.

Нам це все болить. Ніякий морфій не приглушує, не змиває сльози, не приносить хоча б тимчасового полегшення. Ліки проти болю стримують лише його частину. Вони поступово закінчуються. Ліки – це армія, це не чарівна пігулка, але тільки вона намагається купірувати, не допустити, не дати, стримати. Врятувати.

До теми "То є мої гори, і я тут ґазда", або що таке ідентичність і як її змінити

Іноді, коли ти куриш і дивишся в похмуре мерзенне небо, з якого падають холодні краплі, брехня чиновників, сміливість вояк, ФАБи та повідомлення в Signal – ти на секунду, на малесеньку частинку нескінченного часу відчуваєш увесь цей біль.

Він пробиває повністю, від голови до стоптаних "зефірів", він проходить мурахами по тілу і вигинає тебе, спалює і знищує. Ти розчиняєшся у спалаху і ніколи, чуєш, ніколи не відродишся з попелу. Принаймні, тобі так здається.

Стоїш, куриш і гориш. Поки можеш. Поки дихаєш.

Не відпускає.