Біла Церква, Богуслав, Миронівка, Тараща – повітряна тривога
28 лютого 2022 , 00:34Читать новость на русском
Джерело:Радіо Свобода
У Білій Церкві, Богуславі, Миронівці та Таращі лунає повітряна тривога.
Жителям цих міст слід негайно перейти в найближче сховище. Це може врятувати життя.
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Перебувайте в укритті, доки не почуєте сирену про завершення тривоги, або не отримаєте офіційне сповіщення.
У низці інших міст України у ніч проти 28 лютого теж оголосили повітряну тривогу.
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