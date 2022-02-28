Біла Церква, Богуслав, Миронівка, Тараща – повітряна тривога

У Білій Церкві, Богуславі, Миронівці та Таращі лунає повітряна тривога.

Жителям цих міст слід негайно перейти в найближче сховище. Це може врятувати життя.

Увага Повітряна тривога – у Вінниці, Чернівцях, Полтаві

Перебувайте в укритті, доки не почуєте сирену про завершення тривоги, або не отримаєте офіційне сповіщення.

У низці інших міст України у ніч проти 28 лютого теж оголосили повітряну тривогу.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.