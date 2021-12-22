Главный который день стендапит без устали. Уже даже смеяться над этим всем скучно. Хотя забавно наблюдать, как искры реальности пытаются пробиться в воображаемый мир и как они там жестко блокируются.

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Только признал, что были тысячи подписантов за альтернативных кандидатов – это ужас, это неправда, ведь поддерживают все как один!

Поэтому › всех уволить, растоптать, потому что предатели.

Но реальность опять пробивается – уволить всех нельзя, их слишком много! И тут же откат – они все перевоспитались!

Но они же предатели, их надо наказать – всех переписать и взять на карандаш! Но, нет, они же предатели – уволить!

А то развелось слишком много умных, особенно руководителей, особенно медицинских учреждений. А это совершенно недопустимо, сами подумайте! Руководитель и умный! Такое нельзя терпеть!

Поэтому теперь надо всех уволить и не уволить одновременно.

По следам двухдневного информационного мирового бума после приговора Тихановскому, официальная повестка пытается забить эфир. Как всегда, делает это с изяществом бегемота. Опубликовали официальный опрос по рейтингам доверия — там все всем государственным ресурсам доверяют со страшной силой.

Заодно выяснилось смешное, оказывается, у них там, внутри, собирались делать списки кому можно читать экстремистские каналы по долгу службы, а кому нельзя.

Но это тоже подрыв системы изнутри, так что списков не будет. Плюс ко всему, если никому нельзя, то любого можно уволить. Читают-то все.

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А еще, традиционно, нужно сделать так, чтобы санкции не отразились на ценах.

Поэтому Беларусь попросит у России новый крупный кредит на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

И это только переодолжить, чтобы переотдать – деньги полностью пойдут на обслуживание внешних долгов. В 2022 году Беларуси нужно погасить всего ничего – 3,3 миллиарда долларов, в 2023 только лишь 4,7 миллиарда долларов.

Да, а новых выборов не будет, потому что недавно он думал насчет новых выборов, "но потом передумал".

Привет Путину. Ты, чувак, денег дай и отойди.

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