Використовуватимуть авіацію та БпЛА: Лукашенко наказав перевірити боєготовності армії

Лукашенко доручив перевірити бойову готовність своїх збройних сил. У понеділок, 24 березня, одній із частин дали низку завдань.

Перевірка включатиме навіть авіацію та дрони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на білоруське міноборони.

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Білоруській армії наказали врахувати "досвід сучасних військових конфліктів"

Так, особовому складу однієї з військових частин наказали виконати "комплекс заходів щодо підготовки техніки та озброєння до виконання навчально-бойових завдань".

У тому числі здійснити завантаження матеріальних засобів та здійснити висування на один із полігонів збройних сил,

– йдеться у заяві міноборони Білорусі.

Потім підрозділи мають провести заходи з інженерного обладнання, маскування, охорони та оборони, а також виконати контрольні стрільби зі штатного озброєння.

Лукашенко наказав створити "обстановку, наближену до бойової", враховуючи "досвід сучасних військових конфліктів" – тому перевірка включає задіяння ударних та розвідувальних БпЛА, а також авіації.

"️Звертаємо увагу, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості", – поспішили попередити у міноборони білорусів.