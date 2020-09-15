Білорусь погрожує силовою реакцією на військові загрози ззовні
Білорусь може використати силовий варіант реагування на військові загрози ззовні. У Міноборони розглядають такий варіант.
Низка сусідніх з Білоруссю держав намагаються розколоти Союзну державу і посварити Мінськ з Москвою. Так вважає начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі, пише "БелТА".
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У дестабілізації ситуації в країні Білорусь звинувачує ЄС, та Польщу і Литву зокрема.
Білорусь може використати силовий варіант реагування на військові загрози ззовні,
– заявляють у Міноборони.
Помічник міністра оборони з питань міжнародного військового співробітництва Олег Воїнов назвав умови для початку військових дій.
За його словами, це прямі військові загрози у межах чинних домовленостей по лінії Союзної держави і Організації договору про колективну безпеку. Зокрема, відкрита військова агресія щодо Білорусі та виникнення збройного конфлікту.
Водночас у Міноборони заявляють, що цінують підтримку Росії і Китаю "у сформованих непростих обставинах".
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Реакція ЄС на ситуацію у білорусі та санкції: основне
- Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство силовиків над протестувальниками.
- 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців. 9 вересня ЄС затвердив частину санкційного списку проти білоруських посадовців. Олександра Лукашенка у ньому поки немає.
- 31 серпня Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка і ще 29 чиновників.
- Пізніше Білорусь затвердила санкції проти країн Балтії у відповідь.