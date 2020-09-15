Білорусь може використати силовий варіант реагування на військові загрози ззовні. У Міноборони розглядають такий варіант.

Низка сусідніх з Білоруссю держав намагаються розколоти Союзну державу і посварити Мінськ з Москвою. Так вважає начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі, пише "БелТА".

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У дестабілізації ситуації в країні Білорусь звинувачує ЄС, та Польщу і Литву зокрема.

Білорусь може використати силовий варіант реагування на військові загрози ззовні,

– заявляють у Міноборони.

Помічник міністра оборони з питань міжнародного військового співробітництва Олег Воїнов назвав умови для початку військових дій.

За його словами, це прямі військові загрози у межах чинних домовленостей по лінії Союзної держави і Організації договору про колективну безпеку. Зокрема, відкрита військова агресія щодо Білорусі та виникнення збройного конфлікту.

Водночас у Міноборони заявляють, що цінують підтримку Росії і Китаю "у сформованих непростих обставинах".

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