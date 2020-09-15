У польському уряді заявили, що ініціюють "План Маршалла" для Білорусі. Вишеградська група представить його на найближчому засіданні лідерів Євросоюзу.

Це буде пропозиція низки дій, насамперед економічних, які могли б бути запропоновані Білорусі у випадку повторення і правильного проведення виборів. Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на слова голови канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхала Дворчика.

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Так званий "План Маршалла" для Білорусі на найближчому засіданні лідерів Європейського Союзу представить очільник польського уряду, від імені Вишеградської групи.

Йдеться про допомогу Білорусі і своєрідну дорожню мапу, пов’язану зі створенням стабілізаційного фонду,

– пояснив Дворчик.

Він додав, що "на жаль, не всі країни в ЄС проявляють таку емпатію, як Польща, країни Балтії та країни нашого регіону".

До слова, раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що його країна не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Зверніть увагу! Вишеградська група – угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини.

Що таке "План Маршалла"? Програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни. Запропонував її у 1947 році держсекретар США Джордж Маршалл (почала діяти у квітні 1948 року). Він запропонував таку ж допомогу СРСР, але Сталін її не прийняв. "План Маршалла" мав визначальне значення повоєнної Європи.

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