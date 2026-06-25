Білорусь готова пускати українців у свої ліси для збору ягід і грибів: як відреагували в ДПСУ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно порушив питання надання дозволу українцям відвідувати свої ліси для збору ягід і грибів. Білоруси нібито готові забезпечити жителям України спрощений пропуск у ліси, зважаючи на "принципи дружбий та добросусідства".

Відповідну заяву опублікував Прикордонний комітет Білорусі.

Актуально Чому Лукашенко вимкнув ретранслятори біля кордону України: в ISW вказали на важливий нюанс

Про що йшлося у заяві білорусів?

Білоруські прикордонники, виконуючи наказ Лукашенка, заявили, що повністю готові забезпечити сезонний спрощений пропуск для мешканців прикордонних районів України на територію республіканського ландшафтного заказника "Ольманські болота" у Столинському районі Брестської області.

Також повідомляється, що українці з цієї категорії зможуть перетинати кордон у трьох пунктах спрощеного пропуску – Мутвіца, Хінічів і Селище – у напрямку українських населених пунктів Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області.

У комітеті додали, що відповідну інформацію вже офіційно передали українській стороні.

Ми готові відкрити ці пункти, щоб українці приходили до нас, як це було раніше,

– висловився Лукашенко.

Яка позиція ДПСУ?

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі "УП" зазначив, що наразі відповідних сигналів з боку Білорусі українські прикордонники не отримували.

Ми не підтримуємо зв'язок з білоруськими прикордонниками. ДПСУ нічого від них не отримувала. І іншими каналами теж не отримувала. Більше того, Україна не погодиться на це, бо це є лінія, яка є небезпечною, і пропуск до країни, яка підтримує країну-терористку є неможливим,

– підкреслив він.

При цьому Демченко зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення дійсно існувала практика перетину українцями кордону для збору ягід і грибів.

Проте наразі ситуація зовсім інша – кордон з Білоруссю продовжує укріплюватися, там будують фортифікації, а на найбільш загрозливих напрямках розширюють мінно-вибухові фортифікації.

До того ж, "на в'їзд, перебування, проживання чи ведення робіт у прикордонній зоні треба мати дозвіл", – уточнив речник, застерігаючи українців від спроб потрапити на територію Білорусі.

Людям ще треба розуміти, що вони можуть піддаватися тиску чи впливу на території Білорусі. Тож я не те що не раджу, я застерігаю не намагатися потрапити до Білорусі,

– наголосив він.

Зазначимо, що Демченко також коментував питання можливих загроз наступу з боку Білорусі. Він зауважив, що прикордонники наразі не бачать ознак формування ударних угруповань, які могли б становити загрозу вторгнення.

Водночас за словами речника, Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні, зокрема, сприяючи використанню ударних безпілотників.

У ДПСУ підкреслюють, що ситуація на білоруському напрямку суттєво відрізняється від російського: обстрілів із цього боку немає, як і ознак концентрації сил для вторгнення. Водночас українські служби продовжують уважно моніторити ситуацію вздовж кордону.