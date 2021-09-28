У Білорусі двох хлопців засудили до 5 років в'язниці через відео у соцмережі

Суд у Білорусі визнав двох хлопців винними у "розпалюванні ворожнечі щодо працівників поліції". Мовиться про відео в інстаграмі, яке юнаки зняли напідпитку.

Закликали "бити ОМОН"

Рішення 27 вересня схвалив Могилевський обласний суд. Сергія Пруса та Дмитра Бондарева визнали винними.

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За даними суду, хлопці, бувши п'яними, записали відео, у якому закликали побити омонівців. Ролик юнаки опублікували в інстаграмі. Відбувалося це все під стінами могилівської в'язниці.

У цьому ж відео показали їх участь в несанкціонованих масових заходах з протестною атрибутикою. Згодом свій вчинок фігуранти кримінальної справи пояснили алкогольним сп'янінням і впливом інформації від деструктивних груп в соціальних мережах,

– заявили у прокуратурі.

Зауважимо, один із засуджених – людина з інвалідністю. Обидва підозрювані визнали свою вину у суді. Тепер вони проведуть 5 років у виправній колонії посиленого режиму. Щодо Бондарєва суд ухвалив примусове лікування та посилені заходи безпеки.

У Білорусі засудили блогера

Суд у Мінську виніс вирок у справі блогера Руслана Линника. Так, активіста засудили до 4 років в'язниці. Все тому, що він нібито "ображав" самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та ще низку чиновників.

Сам Линник свою провину не визнає та відмовляється давати свідчення. Зауважимо, блогер перебуває за ґратами з лютого. Його навіть визнали політичним в'язнем.