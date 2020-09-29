У Білорусі іронічно відреагували на зустріч Макрона з Тихановською
Президент Франції Еммануель Макрон 29 вересня в Литві зустрівся з білоруською лідеркою опозиції Світланою Тихановською. Білоруська влада відреагувала на це іронічно, назвавши опозиціонерку "литовською пам'яткою, яку варто всім показувати".
Реакцію представника МЗС Білорусі Анатолія Глаза на зустріч Макрона й Тихановської передає TUT.BY.
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Нині створюється стійке відчуття, що в Литві з'явилася нова визначна пам'ятка, яку всім обов'язково нав'язують для відвідування,
– заявив Глаз, маючи на увазі Світлану Тихановську.
Крім того, він оцінив ситуацію "своїм професійним поглядом" і закликав сторін цієї зустрічі "не тішити себе ілюзіями".
"Деякі поспішні контакти з "дивними суб'єктами" не мають і не матимуть ніякого практичного сенсу", – заявив представник МЗС Білорусі.
Водночас він пригрозив країнам Балтії введенням санкцій у відповідь на їхні. Втім Анатолій Глаз не уточнив, хто саме може потрапити в санкційний список.
Коротко про зустріч Макрона й Тихановської:
- Її провели 29 вересня в столиці Литви Вільнюсі. Тихановська там тимчасово проживає, поки в Білорусі продовжує керувати режим Олександра Лукашенка. Натомість Макрон прибув туди з офіційним візитом.
- Білоруські ЗМІ писали, що основна тема розмови Макрона й Тихановської – можливість організації перемовин на тему проведення нових виборів президента Білорусі. Білоруська політикиня навіть заявила, що отримала від французького президента обіцянку посприяти цьому процесу.