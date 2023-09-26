Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав новий указ. Так, він заборонив ввозити, експлуатувати, зберігати і виготовляти дрони на території країни фізичним особам.

Наразі для цього потрібно отримати відповідний дозвіл у Департаменту авіації міністерства транспорту та комунікацій Білорусі. Про це йдеться у відповідному указі Лукашенка, інформує 24 Канал.

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Лукашенко заборонив білорусам "торкатися" до БпЛА

В указі йдеться, що ввезення на територію Білорусі, зберігання, обіг, експлуатація та виготовлення цивільних БпЛА дозволено лише організаціям та індивідуальним підприємцям з метою їхньої професійної діяльності.

Документ встановлює заборону для фізичних осіб на ввезення на територію Білорусі, зберігання, обіг, експлуатацію та виготовлення дронів.

До речі, також у Білорусі планують ввести облік всіх БПЛА, які знаходяться у країні, створивши автоматизовану систему з даними, скільки і яких дронів кому належить.

Лукашенко надає вагнерівцям громадянство

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко розповів, що режим самопроголошеного президента Білорусь Олександра Лукашенка розширює власну так звану ПВК "ГардСервіс". Туди намагаються влаштувати частину вагнерівців.

Відомо, що "ГардСервіс" створювали для роботи на африканських ринках для бізнес-інтересів Лукашенка. Він намагається пролізти туди, щоб заробити для себе. Важливо, що учасниками цієї організації можуть бути лише громадяни Білоруси. Адже володіти зброєю там дозволяється лише власникам білоруських паспортів.

"Лукашенко знайшов вихід. Він просто дає громадянство Білорусі вагнерівцям. Цим займаються два відомства при тамтешньому "МВД". Хтось каже, що вже кілька сотень людей так отримали громадянство. Лукашенко дає паспорти на інші прізвища та ім'я. Але реального указу не підписує. Він може просто "водити їх за ніс", – зазначив Латушко.