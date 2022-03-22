Історичний орієнтир для "бацьки"

Гітлер роками намагався просувати іспанського диктатора Франко вступити у війну на боці нацистської Німеччини.

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Франко зістрибнув, тримався ще 30 років і навіть розпочав перехід до конституційної монархії.

"Каудільо" мав рацію

Вибір для Лукашенка дуже простий: завершити в Гаазі або, якщо дуже, пощастить, в Ростові. Це якщо дуже пощастить.

Або уникнути війни і, можливо, ще певний час залишитися при владі. Навіть скасувати певні санкції.

На білорусів, які перетнуть український кордон для війни, чекає м'ясорубка. На білорусів, які відмовляться або здадуться, якщо, звісно, встигнуть, чекає життя і майбутнє.

Не припиняйте довбати білорусів відео російських втрат і закликами не воювати – всіма можливими засобами. На відміну від Росії – там читають соціальні мережі.

Навіть якщо Лукашенко прийме фатальні рішення, білоруси мають прийняти правильне.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: