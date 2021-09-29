У Білорусі сталася пожежа на нафтопереробному заводі: відео загорання

У Білорусі спалахнула пожежа на території на нафтопереробного заводу "Нафтан" у Новополоцьку Вітебської області. Факельне горіння перевищило висоту в 3 метри.

Пожежа сталася ввечері 28 вересня. Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати загорання о 22:14.

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Деталі пожежі:

При запуску установки уповільненого коксування трапився вихід дизельного пального.

У подальшому воно спалахнуло.

Факельне горіння досягло висоти в понад 3 метри.

Щоб ліквідувати займання, на місце зігнали 15 одиниць пожежної техніки й 58 рятувальників.

Пожежа на заводі "Нафтан": дивіться відео

Що відомо про "Нафтан"?

Це білоруський державний нафтопереробний завод, що розташований у Новополоцьку Вітебської області. Це один з двох білоруських нафтопереробних підприємств.



До запровадження міжнародних санкцій проти Білорусі понад половину своєї продукції завод експортував. Переважно – у країни Європейського Союзу.

Місто Новополоцьк у Білорусі: карта