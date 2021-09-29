У Білорусі сталася пожежа на нафтопереробному заводі: відео загорання
29 вересня 2021 , 05:39Читать новость на русском
Джерело:МНС Білорусі
У Білорусі спалахнула пожежа на території на нафтопереробного заводу "Нафтан" у Новополоцьку Вітебської області. Факельне горіння перевищило висоту в 3 метри.
Пожежа сталася ввечері 28 вересня. Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати загорання о 22:14.
Цікаво У Білорусі під час спецоперації вбили силовика КДБ: режим диктатора звинуватив опозицію
Деталі пожежі:
- При запуску установки уповільненого коксування трапився вихід дизельного пального.
- У подальшому воно спалахнуло.
- Факельне горіння досягло висоти в понад 3 метри.
- Щоб ліквідувати займання, на місце зігнали 15 одиниць пожежної техніки й 58 рятувальників.
Пожежа на заводі "Нафтан": дивіться відео
Що відомо про "Нафтан"?
Це білоруський державний нафтопереробний завод, що розташований у Новополоцьку Вітебської області. Це один з двох білоруських нафтопереробних підприємств.
До запровадження міжнародних санкцій проти Білорусі понад половину своєї продукції завод експортував. Переважно – у країни Європейського Союзу.
Місто Новополоцьк у Білорусі: карта