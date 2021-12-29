В Білорусі виявили перші випадки зараження Омікрону

У республіці Білорусь вперше підтвердили зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Його виявили одразу у кількох людей.

28 грудня у Білорусі фахівці епідеміології та мікробіології МОЗ у чотирьох осіб виявили новий варіант коронавірусу – Омікрон. Це перші підтверджені випадки зараження новим варіантом у країні. У всіх пацієнтів – легкий перебіг інфекції.

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Коронавірус в Білорусі

За добу в Білорусі зареєстровано 1493 пацієнти з COVID-19, виписали 1699. Усього з початку пандемії в Білорусі зареєстровали 696 220 осіб із позитивним тестом на COVID-19. Одужали 688 890 пацієнтів.

За весь період поширення інфекції на території країни померло 5543 пацієнти з виявленою коронавірусною інфекцією.

Минулої доби провели 27 593 тести. Загалом у країні зробили 10 999 160 тестів.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 111 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.

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