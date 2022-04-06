У Білорусі заблокували сайт міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch

Як у Росії, так і в Білорусі, від людей намагаються приховати правду, й нав'язати свою, яка абсолютно відрізняється від реальної. Зокрема, це поширюється й на матеріали, що містять інформацію про воєнні злочини Росії в Україні.

Так, Міністерство інформації Білорусі заблокувало сайт міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Таке рішення ухвалив своєю постановою прокурор Мінська Олег Лаврухін.

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У Білорусі заблокували сайт правозахисників Human Rights Watch

Однією з причин блокування сайту правозахисників, очевидно, є те, що Human Rights Watch раніше опублікувала доповідь про воєнні злочини російської армії на тимчасово окупованих територіях України. Мовиться про Чернігівську, Харківську та Київську області.

Тож, щоб народ країни не був проінформований про звірства росіян в Україні, сайт організації заблокували.

Нагадаємо, на початку березня Мінінформ Білорусі також заблокував деякі сайти українських видань. Серед них – "РБК Україна", Nv.ua, Focus.ua, "Гордон", "Обозреватель", Inforesist.org.

Такому рішенню Білорусі передувало "розміщення екстремістських матеріалів".

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