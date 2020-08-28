В Білорусі запропонували позбавити російську мову статусу державної
Ексглава Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич запропонував позбавити російську мову статусу державної. При цьому він запевнив, що жоднго протистояння між Білоруссю і Росією немає.
Що сказав Шушкевич
Політик переконаний, що єдиною державною мовою в Білорусі повинна бути білоруська. Про це він заявив в інтерв'ю на ютуб-каналі "И грянул Грэм".
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Водночас Шушкевич запевнив, що жодного міжнаціонального протистояння між Білоруссю і Росією немає.
Ми завжди хотіли бути білорусами. І взагалі те, що вичавили з нас нашу мову, вичавлюють нашу культуру... Загрози над російською мовою немає. А державною мовою повинна бути одна – білоруська,
– наголосив Шушкевич.
Головною причиною, чому білоруська мова має бути єдиною державною в країні, політик назвав те, що у цієї мови немає іншої батьківщини.
Чому російська мова стала державною у Білорусі
26 січня 1990 року Верховна Рада Білоруської РСР оголосила єдиною державною мовою білоруську. Російська ж отримала статус "мови міжнаціонального спілкування". Однак в результаті внесення поправок до конституції в 1995 році російській мові надали статус другої державної.
Після того, як російська мова стала державною, вона почала витісняти білоруську з усіх сфер суспільного життя.
Хто такий Станіслав Шушкевич?Це білоруський державний діяч, перебуває в опозиції. Він був першим головою Верховної Ради незалежної Білорусі. З початком російської агресії проти України гостро критикував Путіна та підтримував українців.
Що відбувається в Білорусі: коротко
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.
- Обурені виборці, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані, вийшли на мирні демонстрації.
- Силовики влаштували жорстокий розгін мітингів. Вони били протестувальників та затримували їх.
- З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка та чесних виборів.
- Країни ЄС не визнали результати виборів та засудили насильство над мирними мітингувальниками. Євросоюз розпочав процес санкцій проти білоруських посадовців.
- Протести та страйки тривають досі.