Ексглава Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич запропонував позбавити російську мову статусу державної. При цьому він запевнив, що жоднго протистояння між Білоруссю і Росією немає.

Що сказав Шушкевич

Політик переконаний, що єдиною державною мовою в Білорусі повинна бути білоруська. Про це він заявив в інтерв'ю на ютуб-каналі "И грянул Грэм".

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Водночас Шушкевич запевнив, що жодного міжнаціонального протистояння між Білоруссю і Росією немає.

Ми завжди хотіли бути білорусами. І взагалі те, що вичавили з нас нашу мову, вичавлюють нашу культуру... Загрози над російською мовою немає. А державною мовою повинна бути одна – білоруська,

– наголосив Шушкевич.

Головною причиною, чому білоруська мова має бути єдиною державною в країні, політик назвав те, що у цієї мови немає іншої батьківщини.

Чому російська мова стала державною у Білорусі

26 січня 1990 року Верховна Рада Білоруської РСР оголосила єдиною державною мовою білоруську. Російська ж отримала статус "мови міжнаціонального спілкування". Однак в результаті внесення поправок до конституції в 1995 році російській мові надали статус другої державної.

Після того, як російська мова стала державною, вона почала витісняти білоруську з усіх сфер суспільного життя.

Хто такий Станіслав Шушкевич? Це білоруський державний діяч, перебуває в опозиції. Він був першим головою Верховної Ради незалежної Білорусі. З початком російської агресії проти України гостро критикував Путіна та підтримував українців.

Що відбувається в Білорусі: коротко