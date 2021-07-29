Такого опору з боку громадянського суспільства, єдності й бажання змін не було, здається, ніколи. Та масові арешти, ув'язнення, тортури й тотальне залякування усіх незгодних з режимом – значно придушили цей опір.

До теми Зухвалий крок Лукашенка: як білоруська влада жорстоко придушує свободу слова у країні

Під приціл влади потрапили усі, хто опинився по ту сторону барикад:

опозиційні кандидати в президенти та їхні штаби;

активісти й активістки;

преса;

правозахисники.

Поступово розібралися з усіма, але насамперед з тими, хто наважився скласти конкуренцію Лукашенкові на виборах.

Історія Бабарика

Віктор Бабарико до виборів очолював російський "Белгазпромбанк" і вважався одним із головних претендентів на пост глави держави. Однак як тільки чоловік заявив про намір балотуватися в президенти у червні 2020 року, його одразу заарештували.



Бабарика заарештували ще у 2020 році / Фото ТАСС

За 3 дні до арешту Бабарика влада взяла під контроль той самий "Белгазпромбанк" і затримала кількох менеджерів установи начебто через ухилення від сплати податків та відмивання грошей.

Бабарико формально навіть не зареєструвався як кандидат у президенти, його "нейтралізували" ще до початку процесу.

Уже понад рік чоловік перебуває за ґратами, але, як виявилось, цей рік – далеко не останній.

14 років у колонії

Днями Верховний суд Білорусі засудив Бабарика до 14 років колонії посиленого режиму і визнав його винним в "отриманні хабаря" і "відмиванні грошей".

Важливо! Бабрико заявив, що справа політично мотивована. Він не визнав себе винним.

Бабарика також оштрафували на суму в 57 тисяч доларів і засудили до виплати понад 18 мільйонів доларів як "компенсацію за заподіяну шкоду" державі.

До слова. Разом із Бабарико тоді, у червні 2020 року, затримали і його сина Едуарда, що працював у штабі батька. Едуард ще досі в СІЗО КДБ, як і близька подруга їхньої родини Світлана Купреєва. Їхні справи ще на етапі розслідування.



Едуард Бабарико / Фото 34mag

З опозиціонерами як зі злочинцями

Звичайно, що справа Бабарика шита білими нитками й була ініційована виключно для того, аби мінімізувати конкуренцію для Лукашенка і залякати опозиційний рух у країні. Справа Бабарика підтверджує те, що у Білорусі з опозиційними політиками розправляються як зі злочинцями, усупереч здоровому глуздові та створенню хоча б видимості справедливості.

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Amnesty International ще у 2020 році визнала Віктора Бабарика в'язнем совісті, якого переслідують виключно за мирну реалізацію прав людини. Ми закликаємо звільнити його та усіх, хто кого заарештували за сфабрикованими справами. Політична, активістська і журналістська діяльності – це не злочин і ніколи не може бути приводом для ув'язнення.

14 років колонії – це жахливий, політично мотивований вирок, який ще дужче посилює атмосферу страху, беззаконня і безвиході в країні. Голоси незгодних, на жаль, стають усе тихішими, а країна тоне у мовчанні й безнадії.

І хоча минулого року білорусам не вдалося захистити свої права на справедливі вибори, мирні протести і свободу слова – той досвід, той величезний поступ в розбудові громадянського суспільства мають послужити надійним підґрунтям для майбутніх змін.

Права людини, демократичні цінності й свободи – те, за що варто боротися. Підтримуймо постраждалих від кривавого, деспотичного та нелюдського режиму в Білорусі. Ваша рука допомоги постраждалим сьогодні обернеться сильною підтримкою і безпекою завтра.