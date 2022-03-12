У Білорусі заявили, що відправляють до кордону України 5 батальйонно-тактичних груп

Російські окупанти шістнадцятий день повномасштабно атакують Україну. Ворожі обстріли й наступи ведуть і з території Білорусі.

Відправити до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп наказав самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Про це сказав перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич.

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"П'ять батальйонних тактичних груп з органами прикордонної служби прикривають південні кордони нашої держави щоб не допустити проникнення на територію Білорусі з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів та вибухових речовин", – сказав Гулевич.

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