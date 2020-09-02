Влада Білорусії розіслала керівникам своїх міністерств, державних організацій та підприємств "конституційно-правову позицію щодо захисту конституційного устрою країни".

Про це повідомляє видання TUT.BY, посилаючись на копію такого документа.

У документі йдеться, що створення опозицією Координаційної ради, яка б мала переглянути результати виборів президента Білорусії не є конституційним. А будь-які дії щодо зміни устрою країни чи досягнення державної влади незаконними, зокрема насильницькими методами, караються законом.

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Таку конституційно-правову позицію ухвалив Конституційний суд 25 серпня цьогоріч. Документ визнає, що єдиним джерелом влади в Білорусії є народ, саме тому, на виборах 9 серпня він "висловив своє вільне волевиявлення і обрав Олександра Лукашенка президентом".

В Конституційному суді вважають вибори легітимними і демократичними, що підтверджується дотриманням принципів і норм Конституції під час виборчого процесу.

Конституція не передбачає створення організацій, які б могли правомірно переглянути результати виборів. Зробити це можуть лише Центральна виборча комісія та Верховний суд, однак вони відхилили усі скарги щодо результатів.

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Координаційну раду створили 18 серпня. Її мета – передати владу від чинного президента Олександра Лукашенка до Світлани Тихановської. Опозиціонери вимагають звільнити усіх політв`язнів, виплатити компенсації постраждалим, провести розслідування щодо насильства до протестувальників, провести нові вибори.

Генпрокуратура Білорусії відкрила на членів ради кримінальну справу та звинувачує їх у намаганні захопити владу.